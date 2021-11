Emendas da CI ao Orçamento preveem quase R$ 1 bi para obras e estudos em transportes

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (9) oito emendas que serão apresentadas ao projeto da Lei Orçamentária de 2022 (PLN 19/2021), em análise na Comissão Mista de Orçamento (CMO). As quatro emendas de apropriação liberam R$ 430 milhões para obras, estudos, projetos e planejamento em transportes. Outras quatro emendas de remanejamento destinam R$ 546 milhões para obras rodoviárias.

O relator das emendas orçamentárias na CI foi o senador Esperidião Amin (PP-SC). A primeira emenda de apropriação libera R$ 60 milhões para a construção de uma ponte sobre o Rio Araguaia na cidade de Xambioá (TO). A sugestão foi apresentada pelos senadores Eduardo Gomes (MDB-TO) e Kátia Abreu (PP-TO). Outra emenda prevê R$ 100 milhões para adequação de um trecho rodoviário da BR-163 entre Guaíra (PR) e Itapiranga (SC), por sugestão do presidente do colegiado, senador Dário Berger (MDB-SC).

A comissão aprovou ainda R$ 100 milhões para a adequação do trecho rodoviário da BR-470 entre as cidades catarinenses de Navegantes e Rio do Sul. A sugestão foi do senador Esperidião Amin. O colegiado aprovou ainda uma emenda que destina R$ 170 milhões para estudos, projetos e planejamento de infraestrutura de transportes, apresentada pelo senador Carlos Fávaro (PSD-MT).

Entre as emendas de remanejamento, a CI aprovou uma sugestão da senadora Soraya Tronicke (PSL-MS). Ela destina R$ 90 milhões para adequação de trecho da BR-267 entre as cidades sul-mato-grossenses de Bataguassu e Porto Murtinho. Outra emenda de Soraya Tronicke libera R$ 300 milhões para conservação e manutenção da malha rodoviária da região Centro-Oeste.

A CI também aprovou uma emenda do senador Marcelo Castro (MDB-PI), que prevê R$ 100 milhões para construção de um trecho na BR-235, nas divisas entre os estados de Bahia, Piauí e Maranhão. A comissão acatou ainda um remanejamento de R$ 56 milhões sugerido pelo senador Carlos Fávaro para a construção de trecho rodoviário no entroncamento das BRs 163, 262 e 419.