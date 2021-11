Reunião do Parlasul discute retomada econômica pós-pandemia

Para o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul), o foco da reunião será a retomada econômica da região, depois da pandemia - Twiter/Parlasul

Um encontro de parlamentares dos países que compõem o Mercosul está ocorrendo, nesta segunda-feira (8), em Montevidéu, no Uruguai. Segundo o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul), o foco da reunião será em temas relacionados à retomada econômica da região, em um ambiente pós-pandemia do coronavírus.

— Esse intercâmbio diplomático é muito importante para o avanço de acordos bilaterais. O destaque é para o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, muito importante para o desenvolvimento dos países da nossa região — declarou o senador.

Nelsinho Trad informou que outro tema em debate é a implementação da chamada Rota Bioceânica. De acordo com o senador, essa rota vai levar “progresso e desenvolvimento” para Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Dos portos chilenos, os produtos do agronegócio desses países chegarão ao continente asiático.

A Rota de Integração Latino Americana (RILA), ou Rota Bioceânica, é um corredor rodoviário com extensão de quase 2,4 mil quilômetros, que pretende ligar o Oceano Atlântico aos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando por Paraguai e Argentina. A estimativa é que haja uma redução de 40% no valor do frete para produtos enviados à Ásia. Segundo Nelsinho Trad, a implementação dessa rota também vai possibilitar o crescimento do intercâmbio turístico e econômico dos países envolvidos.

— Vamos fazer um seminário virtual, em que a gente possa se conhecer mais e trocar ideias dos benefícios que esse traçado vai trazer aos nossos países — informou o senador.

CPI da Pandemia

O senador Humberto Costa (PT-SE) também participa da reunião em Montevidéu. Ele informou que vai entregar aos parlamentares do bloco o relatório final da CPI da Pandemia, com a responsabilização do presidente Jair Bolsonaro e seus filhos pela “maior tragédia sanitária do Brasil”.

— Bolsonaro, seus filhos, ministros e outros bolsonaristas [são] responsáveis pela maior tragédia sanitária da história do Brasil. Eles irão pagar pelo que fizeram. É o que o país e o mundo esperam — afirmou Costa.