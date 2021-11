CDR debate papel da biossegurança no turismo pós-pandemia nesta segunda

Desinfecção do aeroporto de Brasília após o início da pandemia de covid-19, em abril do ano passado - Leopoldo Silva/Agência Senado

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) faz nesta segunda-feira (8) a 11ª audiência pública de um ciclo de debates sobre turismo. Desta vez, o tema é “Selo Destino Seguro: a importância da biossegurança no turismo pós-pandemia”. A reunião semipresencial terá início às 18h na sala 7 da Ala Alexandre Costa.

O debate contará com a participação já confirmada da coordenadora do Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva do Turismo da Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo, Rafaela Levay Lehmann; da presidente-executiva do Sistema Integrado de Parques e Atração Turística (Sindepat), Caroline Negri; do vice-presidente financeiro da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav Nacional), Edmilson Rodrigues Romão; do prefeito de Maragogi (AL), Fernando Sérgio Lira; e do vice-presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur) e presidente da Goiás Turismo, Fabrício Borges do Amaral.

Ainda no ano passado, o Ministério do Turismo lançou o selo Turismo Responsável, um programa que estabelece boas práticas de higienização para cada segmento do setor. O selo, segundo o próprio ministério, é um incentivo para que os consumidores se sintam seguros ao viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da covid-19.

Na audiência desta segunda-feira, os senadores devem debater com os participantes as estratégias, ações e protocolos que possam ampliar o posicionamento do Brasil como um destino protegido e responsável.