Senado permanece com iluminação azul para lembrar combate à pneumonia

A cúpula e o Anexo I do Senado Federal seguirão iluminados de azul até domingo (14), em alusão ao Dia Mundial da Pneumonia, celebrado em 12 de novembro. A iluminação especial atende a solicitação do senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

A data foi proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2010 para conscientizar sobre a prevenção à pneumonia, principal causa, em âmbito mundial, de óbito em crianças de até 5 anos de idade. A entidade estima que a doença provoque pelo menos 1,6 milhão de mortes nessa faixa etária por ano.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), se a doença é diagnosticada e tratada de forma adequada, dificilmente ocorre agravamento do quadro. Conforme a SBPT, a quantidade de internações e o alto custo do tratamento são grandes desafios para a saúde pública. Antes da pandemia de covid-19, entre 2015 e 2017, foram registrados no Brasil cerca de 200 mil óbitos por causa da doença em todas as faixas etárias — uma média de 66,5 mil casos por ano, o que equivale a 7 óbitos por hora no país.