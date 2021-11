Novembro Azul alerta homens sobre a importância da retomada dos cuidados com a saúde

Para lembrar os homens sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata, é realizada anualmente a campanha Novembro Azul. Neste ano, a campanha promovida pela Secretaria da Saúde (SES) lembra a importância da retomada dos cuidados com a saúde masculina de forma integral e convoca os homens a buscarem as unidades de saúde de seus municípios para realizarem outros exames, além do exame de próstata.

“Historicamente, os homens buscam menos os serviços de saúde do que as mulheres e consequentemente fazem menos exames de prevenção e promoção em saúde”, afirma Carlos Antônio da Silva, da Política de Saúde do Homem, do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde (DAPPS), da SES. Segundo ele, a maioria dos homens se encontra afastada da saúde preventiva, porém bastante presente nas urgências e emergência hospitalares, com comorbidades em grau avançado, que se tratadas no início não produziriam sequelas ou teriam seus efeitos atenuados.

“Dados demonstram que há baixa adesão dos homens às consultas regulares, a exames precoces, ao tratamento recomendado, inclusive, para a campanha de vacinação ao Covid-19, o que só reafirma a importância de abordamos este assunto”, afirma.

Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), em 2019, o câncer de próstata foi o tipo de câncer mais comum no Brasil e o segundo em óbitos no Rio Grande do Sul. A campanha visa conscientizar os homens sobre exames para a detecção precoce do câncer de próstata por meio do exame de sangue por antígeno prostático específico (PSA) ou pelo exame de toque, além de promover a saúde e o cuidado para outras doenças que atingem predominantemente o público masculino.

“É fundamental uma chamada massiva dos homens com atenção especial para cuidados relativos a

cânceres, especialmente de próstata, cavidade oral e digestiva, prevenção a doenças cardiovasculares, ao uso de álcool e outras drogas, incluindo tabagismo, além da prevenção ao suicídio”, enfatiza Carlos Antônio.

Pesquisa do Ministério da Saúde publicada em 2018 mostrou que é alto o número de homens que não têm na sua rotina o cuidado com a saúde. Quando questionados sobre o costume de buscar os estabelecimentos públicos de saúde, 36,36% (13.570) dos entrevistados afirmaram não ter o hábito de ir nesses locais.

Desse total, 47,57% (6.455) informaram que o desinteresse é motivado por nunca ter precisado, falta de interesse ou porque não gosta de hospital. Contudo, muitos agravos poderiam ser evitados, caso os homens realizassem, com regularidade, as medidas de prevenção.

Câncer de próstata

No RS, o índice do câncer de próstata é o maior depois dos melanomas (tumores de pele) e o segundo maior em mortalidade por neoplasias na população masculina. Dados do Inca apontam que deverão ser registrados 65.840 novos casos de câncer de próstata a cada ano, entre 2020 e 2022.

Para chamar a atenção sobre a importância do exame de próstata e demais cuidados com a saúde do homem, o Palácio Piratini e a Assembleia Legislativa, na capital, entre outros prédios, recebem iluminação cênica na cor azul no mês de novembro:

Serão realizadas as seguintes lives no Novembro Azul pelo canal do Youtube da SES:

• Dia 17 de novembro, às 14h30:

Política pública e saúde

Palestrante: Mônica Macal, do Ministério da Saúde

• Dia 22 de novembro, 14h30:

Saúde do homem em foco

Palestrantes: Médicos do Telessaúde UFRGS