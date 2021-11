Rio vacina hoje jovens com 12 anos ou mais e pessoas com 63 anos

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio realiza neste sábado, (6), a vacinação contra a covid-19, destinada a primeira dose para pessoas com 12 anos ou mais que ainda não foram vacinadas e a dose de reforço para pessoas com 63 anos ou mais.

Profissionais e trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose na cidade do Rio até 31 de maio e pacientes com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais também podem tomar a dose de reforço. Hoje, os postos de vacinação funcionam somente até meio-dia.

As unidades seguem aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira imunização. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer para quem tem 20 anos ou mais agora é de 21 dias ou mais.

Documento

Quem vai receber a vacina deve apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possi?vel, a caderneta de vacinac?a?o. Para a segunda dose, é importante levar também o comprovante da primeira aplicação.

Para mais informações, sobre os postos de vacinação acesse o site.