Senadores lamentam morte da cantora Marília Mendonça

Senadores reagiram com choque e pesar à notícia da morte da cantora Marília Mendonça nesta sexta-feira (5). Ela e dois membros da sua equipe estavam em um avião particular que caiu nas proximidades de Caratinga (MG), onde Marília faria um show. Além deles, o piloto e o co-piloto da aeronave também morreram no acidente.

Pelas redes sociais, vários membros do Senado expressaram tristeza pela perda da cantora de 26 anos, uma das artistas mais populares da música brasileira. Os senadores também transmitiram seus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas.

Marília Dias Mendonça nasceu em Cristianópolis (GO), em 1995. Começou a escrever músicas com apenas 12 anos e teve composições gravadas por artistas como Wesley Safadão, Cristiano Araújo e as duplas sertanejas João Neto & Frederico e Jorge & Mateus. Iniciou sua carreira como cantora em 2014, logo se tornando um dos principais nomes da música sertaneja e referência no movimento de mulheres dentro do estilo, o “feminejo”.

Em 2019, Marília conquistou o posto de artista brasileira mais ouvida no YouTube, ficando em 13º lugar no ranking mundial. No mesmo ano, ela foi a artista feminina mais ouvida do Brasil na plataforma de streaming Spotify. Seus quatro álbuns somam cerca de 4 milhões de cópias vendidas. Ela recebeu prêmios como o Troféu Imprensa de Revelação do Ano, em 2017, e o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja de 2019, por “Todos os Cantos”.

Marília Mendonça deixa um filho, Léo Mendonça Huff, que vai completar dois anos em dezembro.