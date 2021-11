Obras de arte do Senado são tema da campanha de consciência patrimonial

Já observou quantas obras de arte apreciamos pelos corredores do Senado? É para conscientizar sobre a preservação delas, que fazem parte da convivência diária de quem circula pela Casa, que a campanha de conscientização patrimonial está sendo lançada. O tema é “nem toda obra de arte requer uma moldura, mas todas precisam de cuidado”. A iniciativa da campanha é da Secretaria de Comunicação Social (Secom), desenvolvida pela Secretaria de Relações Públicas e Comunicação Organizacional (SRPCO), em parceria com o Museu do Senado.

O coordenador do Museu, Alan Silva, reitera a importância do cuidado com as obras de arte.

— O intuito da campanha é conscientizar para a riqueza que esse patrimônio cultural representa e convidar a todos para abraçarem o cuidado às obras de arte aqui expostas. Talvez por desconhecimento acontece de vermos pessoas se apoiando ou encostando objetos nas obras de arte exibidas no Senado. É preciso evitar isso — alerta.

Nessa primeira fase, serão destacadas três obras por ficarem em locais de grande circulação de pessoas. No Salão Branco, também conhecido como Chapelaria, o painel Alumbramento, de Marianne Peretti. No Salão Negro, o painel em mármore de Athos Bulcão, ocupando toda a extensão da parede de vinte e quatro metros de comprimento, aquela que fica defronte à entrada. Ao final do Túnel do Tempo, no Anexo 2, os painéis em madeira, de cor vermelho vivo, também de Athos Bulcão.

As ações da campanha estão previstas para durar todo o mês de novembro, com palestras, rodas de conversa e visitas guiadas específicas.

Artistas e obras

Athos Bulcão, nascido no Rio de Janeiro, foi um artista brasileiro que consagrou sua trajetória artística ao público em geral. Marianne Peretti, de origem francesa e radicada em Olinda, Pernambuco, é uma renomada artista plástica com diversas obras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Ambos compuseram a equipe de Oscar Niemeyer na construção de Brasília, sendo Marianne Peretti a única mulher do grupo.

Um dos trabalhos mais famosos de Marianne Peretti são os vitrais da Catedral Metropolitana de Brasília. No Congresso, há outras obras da artista no Salão Verde, que fica na Câmara dos Deputados, e no Salões Nobres do Senado e da Câmara. Athos Bulcão, por sua vez, conta com obras em vários estados do Brasil e, pelo conjunto de sua obra, recebeu vários prêmios e condecorações, como a Ordem do Mérito Cultural, oferecida pelo Ministério da Cultura em 1995.