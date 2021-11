Comissão debate influência da legislação em concentração do mercado de motocicletas

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (9) para discutir a influência da legislação no domínio de mercado de motocicletas pela empresa Honda.

O deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), que pediu a audiência, disse que no final de 2018 a Honda era líder no mercado de motocicletas, com 79,22% dos emplacamentos, seguida, de muito longe, pela segunda colocada, a Yamaha, com apenas 13,70% de participação.

"E esse domínio não é de agora. Em 2012 a empresa já detinha uma participação no mercado de cerca de 79,93%, bem à frente da mesma segunda colocada, a Yamaha. Curioso notar que, enquanto nos demais países há um equilíbrio relativo entre as principais marcas, no Brasil existe um predomínio absoluto da Honda há anos", observa o deputado.

Empresas menores

Para Aureo Ribeiro, "não obstante a boa condução de marketing e a excelente qualidade dos produtos da empresa, há de se analisar uma possível influência da legislação nesse domínio de mercado tão longínquo".

Ele lembra que alterações na legislação em 2015 e 2016 causaram, praticamente, o desaparecimento de empresas menores do mercado de motocicletas, especificamente na produção de motocicletas de 50cc, popularmente chamadas de “cinquentinhas”.

Debatedores

Confirmaram presença no debate:

- representante da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, Rui Almeida;

- o presidente da Associação Nacional dos Usuários de Ciclomotores, Leo Toscano;

- o presidente da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Ciclomotores, bicicletas elétricas e similares, Maurício Siqueira Francisco; e

- o presidente do Instituto Brasileiro de Mobilidade Sustentável, Ricardo Guggisberg.

Veja a lista completa de convidados.

Hora e local

O debate será às 17 horas, no plenário 11.