Secretaria da Mulher lança concurso de vídeos sobre a Lei Maria da Penha

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados lança na terça-feira (9) a segunda edição do concurso de vídeos curtos sobre a Lei Maria da Penha. O tema é "Violência contra a mulher, o que você tem a ver com isso? Grave um vídeo. Compartilhe com o mundo". O concurso é promovido pelas Procuradorias da Mulher da Câmara e do Senado, em parceira com a bancada feminina e com o apoio do Banco Mundial.

A ideia é chamar a atenção para o problema da violência de gênero e também conhecer as impressões da sociedade sobre a lei, que alterou o Código Penal e possibilitou que os crimes contra a mulher deixem de ser tratado como de menos potencial ofensivo.

Os interessados em participar do concurso, que neste ano vai ser voltado aos estudantes do ensino médio, deverão produzir um vídeo, com duração de um a cinco minutos, por meio de celular ou câmera digital, e postá-lo no YouTube. As inscrições, que já estão abertas, deverão vir acompanhadas do nome de um professor responsável.

O lançamento está marcado para as 17 horas em local a ser definido e poderá ser acompanhado pelo portal e-Democracia.