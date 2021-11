Vacina contra HPV reduz risco de câncer no colo do útero em até 87%

A vacinação contra o HPV reduziu em até 87% os riscos de meninas, que receberam o imunizante entre 12 e 13 anos, de desenvolverem o câncer de colo de útero na Inglaterra. Esse é uma dos achados feitos por pesquisadores do Grupo de Prevenção do Câncer, Escola de Câncer e Ciências Farmacêuticas da King's College, de Londres, no Reino Unido.

O artigo publicado na noite da última quarta-feira (3), na revista científica The Lancet, também traz que entre as jovens vacinadas de 16 a 18 anos a queda da chance de desenvolver tumor maligno foi de 34%. Nas adolescentes imunizadas entre 14 a 16 anos a diminuição de risco foi de 62%.

O estudo acompanhou as mulheres vacinadas pelo sistema de saúde britânico a partir de 2008, quando a vacina bivalente contra o HPV foi incluída no programa de rotina para meninas de 12 a 13 anos e depois com um programa de recuperação para mulheres de 14 a 18 anos de 2008 até 2010.

Os dados foram comparados com os registros do sistema de saúde de diagnóstico de câncer de colo do útero e lesões pré-cancerígenas 1º de janeiro de 2006 a 30 de junho de 2019, em mulheres entre 20 e 64 anos. residentes na Inglaterra.

Além da redução dos riscos de tumor, os pesquisadores verificaram uma queda significativa na formação de lesões pré-cancerígenas grave de 97% na faixa de 12 a 13 anos; 75%, de 14 a 16 anos; e 39%, de 16 a 18 anos.

"Observamos uma redução substancial no câncer de colo e na incidência de lesões pré-cancerígenas em mulheres jovens após a introdução do programa de imunização contra HPV na Inglaterra, especialmente em indivíduos que receberam a vacina entre 12 e 13 anos. O programa de imunização contra HPV quase eliminou com sucesso o câncer cervical em mulheres nascidas desde 1º de setembro de 1995", concluíram os pesquisadores.

De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer), o câncer de colo do útero ou cervical é causado pela infecção persistente por alguns tipos do HPV, chamados oncogênicos. A infecção genital por esse vírus é frequente e na maioria das vezes não causa doença. Mas em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer.

Como é no Brasil?

Esse tumor maligno é o terceiro mais frequente na população feminina, atrás só do câncer de mama e do colorretal. Além de ser a quarta causa de morte de mulheres por câncer no país.

A vacinação contra o HPV no SUS (Sistema Único de Saúde) dada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. A indicação é de duas doses, com intervalo de 6 meses entre elas. A indicação é que seja tomada antes de os adolescentes começarem a vida sexual.

Já pessoas que têm Aids, a faixa etária é de 9 a 26 anos, com o esquema vacinal é de três doses dadas com intervalo de 2 meses para a segunda dose e 6 meses para a terceira.

De acordo com informações da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações), em 2020, a primeira dose da vacina HPV foi aplicada em cerca de 70% das meninas de 9 a 15 anos e em pouco mais de 40% dos meninos de 11 a 14 anos, sendo que a meta do Ministério da Saúde é de 80% de vacinados. Na segunda dose, os índices foram de aproximadamente 40% e 30%.