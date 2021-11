Styvenson pede prorrogação dos trabalhos da Comissão Temporária da Covid-19

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (3), o senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a prorrogação por mais 30 dias dos trabalhos da Comissão Temporária da Covid-19.

Esse pleito, segundo o senador, é um pedido do relator, senador Wellington Fagundes (PL-MT), que precisará de mais tempo para concluir algumas diligências em alguns pontos fundamentais do setor produtivo de vacinas no País.

— Tivemos conhecimento de algumas dificuldades de ordem política que essas instituições estão enfrentando no processo legislativo. O relator, por isso, pediu mais essa visita à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Pediu para que fosse incluída no relatório a vacina do dia 29, a primeira vacina brasileira, a ser aplicada em Salvador, assim como pediu que esse relatório seja fundamentado dentro de uma solução possível, para que a gente não espere passar futuramente por problemas semelhantes, mas que também não passe o que passamos no passado. Tal prorrogação seria, então, de 30 dias — justificou.