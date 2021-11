Pacheco: Senado demonstra compromisso com as prioridades do país

Ao final das votações desta quarta-feira (3), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agradeceu o apoio dos outros senadores à sua gestão. Ele disse que busca garantir que a Presidência do Senado seja “um instrumento de justiça social”, e que a Casa demonstra compromisso com as prioridades do país.

— O Senado Federal demonstrou, em diversas ações e iniciativas, o seu compromisso com o enfrentamento dessa pandemia terrível que nos assolou, que nos entristeceu e que deixou o Brasil de luto, com mais 600 mil brasileiros e brasileiras que perderam a vida. (...) E o Senado, na medida do possível, dentro das suas limitações, das suas atribuições, pôde ser um instrumento para minimizar esses impactos, por meio de inúmeras ações. Cito uma delas: o projeto de lei que permitiu ao governo federal adquirir as vacinas da Janssen, da Pfizer, que incrementaram o acervo de vacinas — afirmou ele.

Ao reiterar a preocupação dos senadores com questões de interesse nacional, Pacheco citou temas como "a crise hídrica, a crise energética, a crise do preço dos combustíveis, a contenção da inflação, a contenção da alta de juros, a estabilidade econômica".

— É óbvio que o Senado tem o seu juízo crítico, tem as suas ponderações, mas o Senado tem compromisso com o Brasil, e esse compromisso com o Brasil se revela em ações que são ações, inclusive, de colaboração com o Poder Executivo, de colaboração com a Câmara dos Deputados. É o que eu sempre digo: nós temos que buscar o caminho das convergências, e quando não houver convergências, se houver divergências, que elas sejam respeitadas e sejam dirimidas pelo instrumento próprio do exercício da democracia, pelos mecanismos que a própria Constituição nos confere — declarou ele, acrescentando que a Casa também está envolvida na implementação do Auxílio Brasil.