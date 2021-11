Fernando Bezerra Coelho pede a votação da BR do Mar e da nova Lei do Câmbio

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (3|), o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) informou que, na próxima reunião de líderes do Senado, vai renovar o pedido de apoio para a votação, ainda no mês de novembro, de duas matérias que considera “importantíssimas” para a agenda econômica do Governo Federal.

Trata-se do projeto de lei (PL 4.199/2020) da BR do Mar, já relatado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS) , e a nova Lei do Câmbio PL 5387/2019), que tem o senador Carlos Viana (PSD-MG) como relator.

O parlamentar elogiou a capacidade do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de administrar os conflitos que são próprios de uma casa legislativa com interesses distintos. E, na condição de líder do governo, testemunhou o esforço de Pacheco para evitar a caducidade das Medidas Provisórias, fazendo com que fossem votadas em tempo hábil.

— É evidente que o Governo tem uma agenda própria, gostaria que essa agenda tivesse uma velocidade maior. Mas as resistências muitas vezes se encontram mesmo é pelo conteúdo das matérias que estão sendo debatidas e que estão sendo analisadas aqui no Senado Federal.

Fernando Bezerra também cumprimentou Pacheco pelo esforço concentrado no final de novembro e início de dezembro, que permitirá a análise dos nomes de diversos indicados para agências, embaixadas e tribunais superiores. Nesse sentido, reiterou o pedido da Liderança do Governo de que seja apreciado o nome de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF).