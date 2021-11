Governador em exercício participa de cerimônia do início das obras de ampliação do Hospital Dom João Becker, em Gravataí

Ranolfo anunciou que a segunda etapa do programa Avançar do governo do Estado também irá destinar recursos para o hospital - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

Governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior esteve em Gravataí na manhã desta quarta-feira (3/11) para participar da cerimônia de início das obras de ampliação da emergência SUS do Hospital Dom João Becker, administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

A nova emergência terá sua estrutura triplicada, passando de 405m² para 1.240m². O número de leitos será ampliado de nove para 24 e as poltronas para aplicação de medicamentos vão passar de seis para 13 unidades. O custo total da obra será de R$ 10,6 milhões, com recursos do município.

Na cerimônia, o governador em exercício anunciou que a segunda etapa do programa Avançar do governo do Estado também irá destinar recursos para o hospital. "Com o Avançar, que é um programa de investimentos estratégicos em diversas áreas do Estado, já anunciamos R$ 3,4 bilhões em recursos, sendo R$ 250 milhões para a saúde nesta primeira fase. Para a segunda etapa do programa, que já está sendo modelada, fica o comprometimento do governo do Estado em aportar recursos também para o Hospital Dom João Becker", afirmou.

Conforme a secretária Arita, o governo do Estado mais do que triplicou os recursos repassados ao hospital de Gravataí - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

Secretária da Saúde, Arita Bergmann também esteve presente no evento e destacou a resolutividade e a alta entrega de serviços do Hospital Dom João Becker para a comunidade, o que fez com o que a instituição fosse contemplada com um incremento nos incentivos financeiros repassados pelo Estado através do programa Assistir.

Ao fim do evento, retroescavadeira foi acionada, simbolizando o início da obras de ampliação - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

“O programa Assistir tem critérios objetivos, transparentes e equânimes para distribuir mais recursos estaduais para as instituições que mais entregam serviços de saúde para a população, e estamos aqui testemunhando os resultados efetivos da gestão da Santa Casa no Hospital Dom João Becker, que recebia um incentivo estadual de R$ 2 milhões ao ano e passa a receber R$ 7,6 milhões. Valorizando as entregas, o governo do Estado mais do que triplicou os recursos”, disse Arita.

Ao fim do evento, as autoridades participaram do momento em que uma retroescavadeira foi acionada, simbolizando o início da obras de ampliação.