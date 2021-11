Região está com 67,4% dos leitos de UTI ocupados

Com avanço da vacinação contra o novo coronavírus, as internações em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) apresentam estabilidade no Rio Grande do Sul desde a segunda quinzena de setembro. Até o começo da noite desta terça, 1.955 pacientes estavam hospitalizados em estado grave, o que representava uma taxa de ocupação média de 59,2%. Do total, 453 tinham diagnóstico positivo para Covid-19.

Há quase um mês, no dia 6 de outubro, o total de pacientes em estado grave totalizava 1.953. Apesar do cenário de estabilização, após quatro meses seguidos de queda dos casos confirmados para a Covid-19, em outubro, conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Estado voltou a registrar crescimento do contágio, com 26.156 diagnósticos positivos para doença. São 1.318 casos a mais do que o verificado em setembro (24.838), o que representa aumento de 5,31% em relação a setembro.

Os dados da SES corroboram a avaliação da plataforma Monitora Covid-19, da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), que aponta tendência de crescimento de casos de coronavírus nas últimas duas semanas. Embora a disseminação do vírus no RS apresente elevação, as internações em UTIs mantêm estabilidade desde outubro, que registrou média de 457 hospitalizações por Covid-19.

Dados da região

Na região, conforme os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), a taxa de ocupação de leitos de UTI estava em 67,4% até o início da manhã desta quarta-feira, 3. Das 46 unidades SUS que integram a regulação estadual, 31 estavam ocupadas na ocasião. Essa ocupação, porém, não trata-se apenas de suspeitos ou confirmados para Covid-19, mas de todas as doenças ou situações que demandam de atendimento hospitalar mais intensivo.

O percentual está abaixo do que já foi registrado em meses passados na região Covid de Palmeira das Missões, mas no nível considerado de alerta pelo governo gaúcho, especialmente, considerando o avanço de novos casos que tem registrado tendência de alta nas últimas semanas.

