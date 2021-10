Programa Farmácia Cuidar+ direciona R$ 19,4 milhões para Farmácias de Medicamentos Especiais do RS

Parte do programa Avançar na Saúde, o Farmácia Cuidar+ destinará R$ 19,4 milhões para que municípios gaúchos possam qualificar o cuidado farmacêutico nas Farmácias de Medicamentos Especiais (FME). Era necessária a inscrição prévia de prefeituras. O prazo se encerrou em 14 de outubro. No total, 440 dos 497 municípios gaúchos aderiram ao programa. Desses 440, 439 já tiveram a adesão homologada. O número equivale a 86% do total e se traduz em 317 mil pessoas beneficiadas com melhores serviços nessas farmácias.

O Farmácia Cuidar+ transferiu o valor às prefeituras para ampliar, qualificar e promover as FME, que disponibilizam remédios à população para tratamento de doenças não transmissíveis, como artrite, alzheimer e asma, alguns deles de alto custo.

“Foi um enorme sucesso, com grande participação dos municípios. Vários prefeitos já me contaram que estão inclusive comprando os equipamentos para adequar os espaços e melhorar o atendimento aos usuários do SUS”, afirma a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Cada município receberá entre R$ 35 mil e R$ 100 mil, dependendo da quantidade de pessoas atendidas por mês na FME.

“Nas farmácias de grande porte, a adesão foi de 100%. Esse programa é uma inovação no país”, informa Roberto Eduardo Schneiders, diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria da Saúde (SES). “A realização dos serviços clínicos farmacêuticos é uma estratégia que já demonstrou ótima relação de custo-efetividade ao sistema e de qualificação de cuidado no mundo”, acrescenta.

O programa

Para oferecer um atendimento mais qualificado, o Farmácia Cuidar+ se divide em três eixos, voltado para a estrutura, cuidado farmacêutico e a identidade visual das FME.

O eixo Estrutura destinará R$ 11,9 milhões para qualificar o armazenamento dos medicamentos e ampliação do espaço de atendimento. Outros R$ 2,5 milhões serão investidos na identidade visual e na padronização da estrutura das farmácias, facilitando a identificação pela população.

O eixo Cuidado Farmacêutico visa enfrentar a baixa adesão da população aos medicamentos pelos portadores de doenças crônicas. No geral, é de 50%, mas um levantamento da SES na FME de Porto Alegre, por exemplo, demonstrou falta de adesão de 60% para pacientes com asma.

Para garantir que os gaúchos mantenham o tratamento, são oferecidos R$ 7,3 milhões aos municípios para a estruturação de consultórios farmacêuticos, implementação das consultas e acompanhamento dos pacientes com asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).