Projeto que torna xadrez obrigatório nas escolas é retirado de pauta

A pedido da senadora Leila Barros (Cidadania-DF), foi retirado da pauta do Plenário desta quinta-feira (28) o projeto de lei que torna obrigatório o ensino do xadrez nas escolas (PL 2.993/2021). Leila é a relatora da matéria.

A autora do projeto é a senadora Nilda Gondim (MDB-PB). O texto acrescenta um artigo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei 9.394/1996) para prever que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, o ensino do xadrez será obrigatório.

Segundo a Nilda, há muitos estudos que relacionam a prática do xadrez com a melhoria do raciocínio e do pensamento e, consequentemente, com a melhoria do desempenho acadêmico. Ela também argumenta que os benefícios desse jogo incluem a melhoria da concentração, o controle da ansiedade e o exercício da paciência.