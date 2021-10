Movimento Pestalozziano recebe voto de aplauso, apresentado por Flávio Arns

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (27), o senador Flávio Arns (Podemos-PR) apresentou um voto de aplauso pelos 95 anos do Movimento Pestalozziano no Brasil, celebrados na terça-feira (26). A sua proposta foi deferida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

O senador paranaense destacou a luta das Sociedades Pestalozzi a favor da cidadania e dos direitos da pessoa com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades em nosso País.

Flávio Arns lembrou que foi a partir do trabalho das Pestalozzi que a educação especial se organizou e se fortaleceu no Brasil. Ele fez questão de ressaltar a importância da chegada ao País, em 1929, da educadora russa Helena Antipoff, grande pesquisadora e educadora da criança com deficiência e com uma larga influência no Estado de Minas Gerais.

— Vale destacar que a primeira Apae fundada no Brasil, a Apae da Guanabara, no Rio de Janeiro, foi criada com apoio da Sociedade Pestalozzi do Brasil, que inclusive cedeu parte do seu prédio para abrigar a escola especial, afirmou.

O parlamentar também se referiu à criação, na década de 1970, da Federação Nacional da Sociedades Pestalozzi, sob o comando da Dra. Lizair Guarino, da Pestalozzi de Niterói, que fomentou o surgimento de várias sociedades em diversos Estados e Municípios brasileiros. "Hoje o movimento conta com 235 filiações espalhadas pelo Brasil."