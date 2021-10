Zequinha Marinho destaca importância do Outubro Rosa na prevenção do câncer de mama

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (27), o senador Zequinha Marinho (PSC-PA) afirmou que o movimento Outubro Rosa tem sido reconhecido como uma das ações de saúde mais bem-sucedidas internacionalmente.

Ele lembrou que a campanha é voltada para prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e, com isso, promove a saúde e a qualidade de vida das mulheres.

— O laço rosa, símbolo do movimento, hoje pode ser visto em inúmeras vitrines no comércio, como também enfeitando lapelas e representado na iluminação rosa de diversos monumentos e prédios públicos ao redor do mundo [...] que possamos avançar de uma maneira positiva, importante e direta, prevenindo o câncer de mama, que tem sido razão e motivo de morte de muitas mulheres no Brasil e no mundo afora, disse.