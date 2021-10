Veneziano destaca promulgação da PEC que garante mais recursos para o FPM

O senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB) disse que todos os municipalistas sabem o quanto será importante essa iniciativa - Agência Senado

Em pronunciamento, o senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB), destacou a promulgação, nesta quarta-feira (27), da emenda constitucional número 112, que aumenta em 1% o repasse de alguns tributos da União para os municípios, por intermédio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

A emenda constitucional teve origem na PEC 29/2017.

— Todos nós que somos, em essência, municipalistas e reconhecidamente preocupados com a realidade dos mais de 5.500 municípios, sabemos o quão será importante essa iniciativa. Ao Congresso Nacional, a todas e todos prefeitos, à Confederação Nacional de Municípios, o nosso reconhecimento, disse.

Veneziano Vital do Rego também congratulou-se com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por sua filiação ao PSD.

Para ele, na nova legenda, Rodrigo Pacheco vai continuar contribuindo com a política nacional.