Kajuru elogia CPI da Pandemia e chama Bolsonaro de 'perverso'

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (27), o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) elogiou o trabalho da CPI da Pandemia, que votou o relatório final, na terça-feira (26). Para Kajuru, a Comissão cumpriu seu objetivo ao organizar fatos registrados no país ao longo da crise de covid-19. Ele destacou, ainda, que o trabalho do colegiado evidenciou erros decorrentes do "negacionismo, má fé e incompetência”.

O senador criticou o presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi indiciado pela Comissão. Para Kajuru, o presidente é um chefe de estado "nefando e perverso, que faz jus ao indiciamento por crime contra a saúde pública".

— A investigação tem que ser simples, afinal ele é réu confesso. Assumiu o negacionismo desde que qualificou a pandemia de “gripezinha", até a recente defesa do chamado tratamento precoce.

Em relação aos desdobramentos da CPI, o senador disse ser difícil prever o comportamento das instituições encarregadas de avaliar o relatório.