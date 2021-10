Paim: privatização dos Correios tem de ser debatida na CCJ e em Plenário

Ao questionar a quem interessa a privatização dos Correios, o senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu, em pronunciamento nesta quarta-feira (27), uma discussão mais aprofundada do PL 591/2021, projeto de lei que trata dessa questão. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está em análise no Senado. Ele propôs que a matéria seja debatida na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) e em sessão temática no Plenário da Casa.

Para Paim, a privatização dos Correios vai prejudicar especialmente a população de pequenos municípios, que deixariam de contar com os serviços da empresa.

Ao argumentar que a atividade dos Correios é lucrativa, o senador afirmou que, em 20 anos, o lucro da empresa foi de R$ 12,4 bilhões e, em 2020, foi de R$ 1,53 bilhão. Ele também disse que são entregues, mensalmente, 500 milhões de objetos postais, o que, segundo Paim, indica a importância estratégica da empresa para o desenvolvimento do país e para a integração nacional.

O senador lembrou que a Procuradoria-Geral da República apresentou um parecer que aponta inconstitucionalidade na privatização total dos Correios.

— A empresa realiza um trabalho eficiente, com 97% de pontualidade nas entregas. Segundo relatório do Tribunal de Contas da União [TCU], os Correios possibilitam a inclusão bancária da população em cidades que não contam, inclusive, com esse instrumento — ressaltou Paim.