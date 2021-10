Estado recebe 75 mil doses de Astrazeneca nesta quinta-feira, dia 28

A Secretaria da Saúde (SES) receberá nesta quinta-feira (28/10) lote com 75 mil doses da vacina da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz contra o coronavírus. O envio atende a uma demanda solicitada pelo Estado em ofício ao Ministério da Saúde na segunda-feira (25/10) após alguns municípios terem relatado falta do insumo para aplicação de segundas doses.

Esse desabastecimento fez com que a SES autorizasse que pessoas vacinadas com primeira dose de Astrazeneca e que estejam com a segunda em atraso, mais do que oito semanas de intervalo, possam receber a segunda dose com a vacina da Pfizer. O assunto foi pauta de reunião extraordinária da SES com representantes das secretarias municipais de saúde na terça-feira (26/10).

No dia 19 de outubro, já havia sido aprovado no Rio Grande do Sul a redução no intervalo entre as duas doses da Astrazeneca, de 12 para oito semanas. Em setembro, o Estado havia recebido 534 mil doses da vacina da Oxford, enquanto em outubro essa quantidade foi de 329 mil até este momento.

A distribuição desse lote está prevista para ocorrer na próxima semana. Na terça-feira (26/10), a secretaria realizou a distribuição de 450 mil doses de Pfizer a todos os municípios. Novo lote com 29.250 doses de Pfizer foi recebido nesta quarta-feira (27/10), que também deverá chegar aos municípios na próxima semana.