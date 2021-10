Leite participa de inauguração de bloco cirúrgico do Hospital Regional de Santa Maria

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, participaram, nesta quarta-feira (27/10), da inauguração de uma nova fase no atendimento à população da Região Central do Estado. Com a abertura do bloco cirúrgico, o Hospital Regional de Santa Maria passa a realizar atendimentos hospitalares em outras especialidades para além da assistência aos pacientes da Covid-19.

Governador Eduardo Leite e secretária da Saúde, Arita Bergmann, descerram placa de inauguração do bloco cirúrgico - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

“Hoje, é dado mais um passo de tantos que foram dados, mas é um passo decisivo para que o Regional efetivamente se torne um hospital geral. Desde já vamos colocar em operação os serviços de média complexidade em Cardiologia e, em seguida, avançaremos para a alta complexidade, para ser cada vez mais uma referência no RS”, destacou o governador.

Uma demanda antiga da comunidade, o Hospital Regional de Santa Maria começou a ser construído com recursos do Ministério da Saúde e do governo do Estado ainda em 2010, e foi oficialmente inaugurado em 2018. Desde então, vinha abrindo gradativamente novos serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS) até o início da pandemia. A partir de março de 2020, a instituição passou a ser referência para Covid-19 na região.

Serão investidos R$ 44 milhões na compra de equipamentos: R$ 8 milhões do Tesouro do Estado e R$ 36 milhões em recursos federais - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

“A pandemia não estava nos planos de governo e, na verdade, não estava nos planos de ninguém. Mas o Regional foi uma estrutura extremamente importante para salvar muitas vidas. Mais de 2 mil pessoas com coronavírus foram atendidas aqui, sendo 500 em UTIs. Vejam a relevância que teve na vida dessas pessoas e de suas famílias. Por isso, nossa gratidão a todos os profissionais de saúde e equipes que se dedicaram incansavelmente nessa missão. Agora, felizmente, vocês poderão se dedicar ao coração dos moradores da região”, afirmou Leite.



Neste primeiro momento, serão realizadas, mensalmente, 55 cirurgias (25 gerais, 20 vasculares e 10 torácicas), 150 internações clínicas e cinco procedimentos colangiopancreatografias (CPRE). O novo bloco conta com uma sala cirúrgica de médio porte e um ambulatório para cada uma das especialidades (cirurgia geral, vascular e torácica). Na área ambulatorial, o hospital oferecerá 9.866 procedimentos de média complexidade e 73 procedimentos de alta complexidade por mês.

Quando a instituição estiver funcionando 100%, hospital será referência regional em cardiologia, neurologia e traumatologia - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Os 30 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 40 leitos clínicos que já funcionam no hospital estavam, até o momento, reservados exclusivamente aos pacientes Covid. Agora, passam a ser destinados também aos novos serviços, sem deixar de receber pacientes da pandemia.

"Abrir este hospital tem sido um dos nossos maiores desafios, e conseguimos fazê-lo graças ao apoio de muitas entidades. Dias como hoje nos mostram que sempre vale a pena investir nas pessoas e saber que o esforço conjunto efetivamente salva vidas", disse a secretária Arita. O Estado ainda investirá R$ 8,6 milhões no hospital, no âmbito do Avançar na Saúde.

Governador cumprimenta equipes do hospital gerido pela Fundação Universitária de Cardiologia (FUC) e que atende pacientes do SUS - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Aos 42 anos, Jader Pinheiro ficou 43 dias internado no hospital, recuperando-se das complicações da Covid-19. “Este hospital não é cinco estrelas, é 10 estrelas. Minha situação era tão grave que tinha tudo para dizer que já haviam feito o possível, peguei uma superbactéria, mas mesmo assim não desistiram de mim”, emocionou-se.

Aos poucos, a SES está adquirindo os equipamentos próprios para o Hospital Regional. Dos 235 itens a serem comprados pelo Estado, cerca de metade já teve o processo de compra concluída. A aquisição da outra metade ainda está em andamento. O investimento total será de R$ 44 milhões, R$ 8 milhões do Tesouro do Estado e R$ 36 milhões em recursos federais.

A inauguração só foi viabilizada neste momento por meio do empréstimo de equipamentos hospitalares, como carro de anestesia e outros, pelos hospitais da região, incluindo os dos municípios de São Pedro do Sul, Jaguari, Pinhal Grande e Faxinal do Soturno.

Inicialmente, serão realizadas, por mês, 55 cirurgias, sendo 25 gerais, 20 vasculares e 10 torácicas - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

“Nós estamos adquirindo equipamentos para o hospital e outros foram viabilizados com empréstimos de hospitais da região. Não queremos esperar para dar novos passos. A população merece esse esforço e a solidariedade coletiva que vemos na região central do nosso Estado”, afirmou o governador.

Histórico do Hospital Regional de Santa Maria

Uma demanda antiga da comunidade, o Hospital Regional de Santa Maria começou a ser construído ainda em 2010. Foi inaugurado em 2018, com investimento inicial de R$ 48 milhões (R$ 30 milhões do governo estadual, R$ 17 milhões do governo federal e o restante em doações da iniciativa privada) e é gerido pela Fundação Universitária de Cardiologia (FUC).

A instituição iniciou com o ambulatório de doenças crônicas, especializado em hipertensão e diabetes mellitus para pacientes de alto e muito alto risco. No ano seguinte, foi inaugurado o ambulatório de cardiologia, aumentando de 20 para 320 o número de consultas por mês nessa especialidade para a região da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

Inaugurado em 2018, hospital começou a ser construído em 2010 - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

As internações começaram no hospital com a abertura dos primeiros leitos em abril de 2020, mas com atendimento temporariamente exclusivo para pacientes da Covid-19. O Hospital Regional foi referência regional no combate à doença, tendo, inclusive, recebido 15 pacientes de Manaus (AM).

Quando a instituição estiver funcionando 100% de acordo com o projeto, previsto para final de 2023, será referência regional nas especialidades de cardiologia, neurologia e traumatologia para os 32 municípios da 4ª CRS, o que equivale a uma população de 584 mil pessoas. A expectativa é que tenha 30 leitos de UTI, 10 leitos na sala de recuperação, oito de hemodinâmica e 168 leitos de internação clínica e cirúrgica. Também terá um Centro Especializado de Reabilitação para pessoas com deficiência.