Secretaria da Saúde do RS autoriza aplicação da 2ª dose com Pfizer para quem recebeu AstraZeneca

O presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do RS (Cosems-RS), Maicon Lemos, frisou que a entidade apoia a decisão.

“Estudos em vários países já mostram que há uma boa resposta imunológica para essa troca. O importante agora é que as pessoas não deixem de completar o esquema com a segunda dose e possam garantir uma maior proteção contra a Covid-19”, afirmou.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul autorizou, nesta terça-feira (26), que pessoas vacinadas com primeira dose de AstraZeneca possam receber a segunda dose da vacina Pfizer. A medida vale para aqueles com a segunda aplicação em atraso e com mais do que oito semanas de intervalo. O motivo é o desabastecimento do imunizante de Oxford reportado por alguns municípios.

O Rio Grande do Sul já vacinou mais de 8,5 milhões de pessoas com ao menos uma dose e se aproxima de 75% da população com a imunização parcial. Já entre as pessoas com esquema vacinal completo o percentual é de quase 59%. Outras 4% receberam a dose de reforço.

