Tecnologia 5G será debatida nesta quinta na Comissão de Ciência e Tecnologia

O processo de implementação das redes móveis 5G será o tema da audiência pública interativa da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado, nesta quinta-feira (27), a partir das 10h.

Segundo o autor do requerimento da audiência, senador Jean Paul Prates (PT-RN), o objetivo é "esclarecer com especialistas e representantes do governo a situação atual do processo de licitação de radiofrequências já iniciado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as expectativas para

implementação dessa tecnologia no país, além de aprofundar questões relativas à segurança cibernética das redes que serão implementadas".

Calcula-se que ainda haja mais de 3 milhões de brasileiros sem sinal de internet móvel. As tecnologias dominantes atualmente no país são o 3G (que alcança 99,9% da população) e o 4G (disponível em municípios que representam 97% da população).

A tecnologia 5G possui banda larga móvel com maior capacidade, melhor "eficiência espectral" (aproveitamento do espaço de radiofrequência) e maior capacidade de usuários na área de cobertura da antena, podendo comunicar-se com mais dispositivos e mais rapidamente.

Veja esta reportagem especial da Agência Senado sobre o tema.

Foram convidados para a reunião e participarão por videoconferência:

Francisco Soares, vice-diretor do Grupo Setorial de Telecomunicações da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee);

Cristiane Sanches, conselheira da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint);

Flávia Lefevre, integrante do Coletivo Intervozes e da Coalizão Direitos na Rede;

Diogo Moyses, coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

Também foram convidados representantes da Associação NEO, da Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) e do Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel).