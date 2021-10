Senado aprova sessão especial pelo Dia Nacional do Hoteleiro

O senador Fernando Collor (Pros-AL) é o autor do requerimento para a sessão especial - Pedro França/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (26), uma sessão especial para comemorar o Dia Nacional do Hoteleiro (REQ 2176/2021). A sessão também vai celebrar os 85 anos de fundação da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (Abih).

A data para a homenagem ainda será confirmada. O senador Fernando Collor (Pros-AL) é o autor do requerimento para a sessão especial. Segundo o senador, a sessão contará com a presença de hoteleiros de todo o Brasil.

O Dia do Hoteleiro foi escolhido para ser comemorado em 9 de novembro porque neste dia, em 1936, foi realizado o primeiro congresso da Abih, no Rio de Janeiro (RJ). Foi nessa data que a Abih foi oficialmente fundada. A associação tem alcance nacional, com representação em todos os estados.