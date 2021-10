CI aprova convites para ouvir ministros de Infraestrutura, Comunicações e Minas e Energia

A Comissão de Infraestrutura do Senado (CI) aprovou nesta terça-feira (26) requerimentos de audiência pública com três ministros do governo. Para discutir a crise hídrica no Brasil, a comissão vai convidar o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Para tratar das perspectivas do governo federal com o leilão do 5G, será convidado o ministro das Comunicações, Fábio Faria. E, para debater obras federais sob a responsabilidade do Ministério da Infraestrutura, o convidado será o chefe dessa pasta, Tarcísio Gomes de Freitas. As datas dessas audiências ainda serão confirmadas.

Os três requerimentos são de autoria do presidente da CI, senador Dário Berger (MDB-SC). Ele explicou que a participação do ministro de Minas e Energia tem o objetivo de discutir e esclarecer os motivos da crise hídrica que o país enfrenta e informar quais medidas estão sendo tomadas pelo governo federal para evitar racionamentos e aumentos de tarifa no próximo ano.

A audiência com o ministro das Comunicações, ressaltou Dário, deve tratar das perspectivas do governo federal com o leilão do 5G, a infraestrutura brasileira no ramo de internet e telecomunicações e as ações adotadas pelo por esse ministério para ampliar o acesso à internet em todo o país.

Ao justificar a audiência com o ministro de Infraestrutura, o senador afirmou que é importante a comissão conhecer as prioridades dessa pasta para 2022, já que os investimentos na área são fundamentais para a retomada econômica pós-pandemia.

Informações

A CI aprovou também pedido de informações à Diretoria-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre o andamento do processo da concessão da BR-163.