Senado é iluminado de azul para conscientizar sobre a AADC

A cúpula e o Anexo 1 do Senado serão iluminados de azul nesta terça-feira (26, para conscientizar a população sobre uma doença rara, a deficiência da descarboxilase dos L-aminoácidos aromáticos (AADC, na sigla em inglês). A iluminação especial foi solicitada pelo deputado Aroldo Martins (Republicanos-PR).

De acordo com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH, na sigla em Inglês), a doença é genética e rara, com o registro de apenas 100 pacientes nessa condição em toda a literatura médica do mundo. O diagnóstico é difícil e pode ser facilmente confundido com quadros de paralisia cerebral, epilepsia e autismo.

A identificação precoce da doença é importante para o tratamento e deveria ser realizada assim que os bebês nascem, juntamente com os testes do pezinho e da orelhinha, a que os neonatos são submetidos nos primeiros dias de vida. Para o caso da AADC, o exame adequado é o teste da bochechinha, que investiga diversas doenças genéticas manifestadas na infância.