CRE debate turismo gastronômico do Nordeste e faz mostra de artesanato

Kátia Abreu no debate sobre internacionalização do turismo da Região Sudeste, feito em setembro - Roque de Sá/Agência Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) dará continuidade nesta quinta-feira (28) ao ciclo de debates sobre a internacionalização do turismo gastronômico brasileiro. Marcada para as 10h, a audiência pública focará na Região Nordeste. De iniciativa da presidente do colegiado, senadora Kátia Abreu (PP-TO), a programação integra o plano de trabalho para o período 2020-2021, dedicado ao tema “A Política Externa como Indutora da Redução das Desigualdades Regionais”.

A primeira audiência aconteceu no início de setembro e destacou as particularidades da Região Norte. Em 30 de setembro, foi a vez do Sudeste.

Entre os convidados para tratar sobre as iguarias nordestinas, estão o superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo Filho, o secretário municipal de Governança da Prefeitura de Maceió (AL), Antonio Carvalho Neto, e o chef de cozinha Cumpade João.

Exposição

Está prevista para as 15h30 desta terça-feira (26) a abertura da Exposição Cultural da Região Nordeste. A mostra ocorre no Espaço Ivandro Cunha Lima, do Senado Federal, até as 18h. Só será liberada a entrada mediante apresentação de QR Code gerado com o preenchimento do questionário de saúde da Casa.