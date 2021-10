CRA segue debate sobre ameaça de falta de insumos para o plantio da safra 2021/2022

A ameaça da falta de insumos para o plantio da safra 2021/2022 segue na pauta da Comissão Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), que promoverá a segunda reunião para debater o assunto, nesta quinta-feira, (28), a partir das 8h.

A audiência pública foi requerida (RQS 12/2021) pelo senador Zequinha Marinho (PSC-PA). De acordo com o parlamentar, nos últimos meses, sugiram informações de sojicultores sobre atrasos na entrega, e até mesmo de cancelamento, de contratos e de pedidos de compra de fertilizantes e defensivos, entre eles do herbicida glifosato, um dos mais utilizados do planeta.

Zequinha Marinho alertou também que o atraso na aplicação destes insumos nas lavouras de soja pode reduzir o período adequado para o cultivo do milho da safra verão, isso levaria a uma alta de preços em produtos como carne, ovos, leite e derivados.

Foram convidados para a audiência semipresencial: o deputado federal, Sérgio Souza, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária; Pedro Paulo Dias Mesquita, Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME); Christian Lohbauer, presidente da CropLife Brasil: Antônio da Justa Feijão, geólogo e Presidente da Fundação Amazônica de Imigrações de Meio Ambiente (Finama); e Cláudio Zancanaro, da Companhia Norte de Navegação e Portos (Cianport).

Isabel Dourado com supervisão de Patrícia Oliveira