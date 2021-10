Senado fica amarelo e vermelho pelo Dia Internacional da Mielomeningocele

O Congresso Nacional receberá iluminação especial, nesta segunda-feira (25), pelo Dia Internacional da Mielomeningocele. A cúpula do Senado Federal receberá a luz amarela, enquanto o Anexo I será iluminado de vermelho. A iniciativa partiu da senadora Leila Barros (Cidadania-DF) e do deputado federal Marcelo Aro (PP-MG).

A enfermidade

De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é uma malformação do sistema nervoso central — mais conhecida como "espinha bífida" —, caracterizada por uma abertura na coluna vertebral da criança, o que pode levar à paralisia dos membros inferiores, diferentes graus de restrição no desenvolvimento intelectual, disfunções intestinais, gênito-urinárias e ortopédicas. Em agosto de 2021, a pasta instituiu uma Câmara Técnica Assessora para o enfrentamento da doença no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielomeningocele (AAPPM) divulga que a maior incidência de nascimentos de crianças com a enfermidade costuma estar associada à falta de acompanhamento pré-natal das crianças. A suplementação com ácido fólico antes e durante a gestação, associada a uma dieta regular com alimentos ricos em vitamina B9, segundo a entidade, minimizam os riscos de possíveis nascimentos com a malformação.