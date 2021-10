Comissão de Turismo discute concessão de aeroportos no Rio de Janeiro

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados discute na próxima sexta-feira (29) os projetos de concessão dos aeroportos de Jacarepaguá e de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A concessão dos dois aeroportos fluminenses já foi oficializada pelo Ministério da Infraestrutura por meio de edital de chamamento público de estudos.

"A concessão de aeroportos tem como objetivo atrair investimentos para ampliar e aperfeiçoar a infraestrutura aeroportuária brasileira e, consequentemente, promover melhorias no atendimento aos usuários do transporte aéreo no Brasil", explica o deputado Otavio Leite (PSDB-RJ), que propôs a realização do debate.

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares, entre outros:

- o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Saggioro Glanzmann;

- o diretor-presidente da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), Juliano Alcântara Noman;

- o presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Hélio Paes de Barros Júnior;

- o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes;

- o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca;

- o secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, Juninho do Pneu;

- um representante dos condomínios abrangidos pelo Terminal Aeroportuário de Jacarepaguá.

A reunião será realizada às 9 horas, no plenário 2.