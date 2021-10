Foi cancelado debate que Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados faria na tarde desta segunda-feira (25) sobre o papel do Parlamento no combate aos crimes cibernéticos no Brasil.

Os pedidos para realização do seminário foram apresentados pelos deputados Bibo Nunes (PSL-RS), Luís Miranda (DEM-DF), Rodrigo Coelho (PSB-SC), Roberto Alves (Republicanos-SP), Luiza Erundina (Psol-SP) e Angela Amin (PP-SC).