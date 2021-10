Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia será instalada na quarta

O projeto para a criação da frente é do senador Jean Paul Prates - Waldemir Barreto/Agência Senado

Senadores e deputados instalam nesta quarta-feira (27) a Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia (FPRE). O grupo tem como finalidade promover debates e iniciativas sobre políticas públicas que estimulem o uso sustentável de recursos naturais e a geração e o consumo responsável de energia. A instalação está marcada para as 9h, no plenário 13 da Ala Senador Alexandre Costa.

A criação FPRE é resultado de um projeto de resolução (PRS 30/2021), aprovado em junho pelo Senado. De acordo com o texto, apresentado pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN), a frente parlamentar se reunirá referencialmente no Senado e será integrada por parlamentares das duas Casas do Congresso Nacional.

Após a instalação, senadores e deputados devem eleger o presidente e deliberar sobre o estatuto do grupo. O relator do PRS 30/2021 em Plenário foi o senador Jayme Campos (DEM-MT).