Comissão debate criação do "Real Digital"

A Comissão de fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (26) sobre a criação do "Real Digital". O pedido para o debate é do presidente da Comissão, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). Ele cita governos que já adotaram moedas virtuais emitias por seus bancos centrais, como China, que anunciou a criação do yuan digital em abril, e a Suécia, que já faz os primeiros testes com a moeda e já há uma expectativa para sua implementação e uso em 2026.

No Brasil, em maio deste ano, o Banco Central lançou as diretrizes para o potencial desenvolvimento do real em formato digital – o Real Digital. "Como se vê, é um tema relativamente recente e que ainda carece de muitas discussões e definições, que certamente envolve questões legais, razão pela qual se faz este requerimento de audiência", afirmou Aureo.

A reunião ocorre, no plenário 12, às 17 horas.

Foram convidados para o debate: