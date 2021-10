Comissão aprova Tocantins como rota nacional do turismo de aventura

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5141/19, do Senado, que define o Estado do Tocantins como Rota Nacional do Turismo de Aventura, Ecológico, Rural, de Sol e Praia Doce, de Vivência, Cultural, Religioso e Gastronômico.

O relator da proposta, deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ), apresentou parecer pela aprovação argumentando que o Tocantins apresenta todas as condições para despontar no turismo ligado à natureza, englobando o ecoturismo, o turismo de aventura, o turismo rural e o turismo de sol e praia.

Teixeira Jr. destacou, entre os principais atrativos turísticos do estado, o Parque Estadual do Jalapão, “com rios de água transparente, cachoeiras, corredeiras, dunas alaranjadas, chapadas e formações rochosas, além dos famosos fervedouros”. O relator citou ainda a Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo.

"De especial destaque é o potencial tocantinense para o turismo ligado à natureza. Basta lembrar da prática do rafting nos rios caudalosos de Dianópolis; das trilhas tortuosas e do rapel nas cachoeiras de Taquaruçu; dos hotéis-fazenda, das praias de água doce do Prata e Graciosa, em Palmas; da Gaivota, em Araguacema; da Tartaruga, em Peixe; e do Rio Sono, em Pedro Afonso”, acrescentou o relator.

Tramitação

O projeto será ainda analisado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

