CCJ aprova título de Capital Nacional do Chamamé para Campo Grande (MS)

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4528/19, que dá a Campo Grande (MS) o título de Capital Nacional do Chamamé.

O chamamé é um estilo musical que tem origem no interior da Argentina, influência da cultura paraguaia e da etnia guarani, além de traços da música africana e europeia.

O gênero chegou ao Brasil na primeira metade do século 20, popularizando-se no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, principalmente depois da difusão do rádio nesses estados. É apreciado também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Habitualmente, o chamamé é tocado com violões e sanfona ou acordeão.

O autor da proposta, deputado Fabio Trad (PSD-MS), destaca que o título é uma homenagem não só à capital do estado, mas aos admiradores desse estilo musical. Ele lembra que uma lei estadual instituiu, em 2009, a data de 19 de setembro como Dia Estadual do Chamamé.

O relator do projeto, deputado Darci de Matos (PSD-SC), acrescentou, em seu parecer, que em dezembro de 2020, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) declarou o chamamé Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Em junho de 2021, o governo de Mato Grosso do Sul fez o registro deste gênero musical como bem de natureza imaterial.

A proposta foi aprovada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e agora será encaminhada ao Senado Federal.