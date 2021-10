Debate sobre regulamentação de cadastro de bons motoristas fica para o dia 4

Cadastro pode estimular os condutores a respeitarem as normas - (Foto: Depositphotos)

A Comissão de Viação e Transportes Público da Câmara dos Deputados adiou para o próximo dia 4 o debate sobre a regulamentação do Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), instituído pela Lei 14.071/20.

O deputado Juscelino Filho (DEM-MA), que sugeriu a realização da audiência e relatou o projeto que deu origem à lei (PL 3267/19), acredita que esse cadastro vai estimular os condutores a respeitarem as normas e, consequentemente, diminuir o número de mortes e lesões no trânsito.

"O condutor integrante do RNCP terá benefícios e será visto pelas empresas ligadas ou não ao ramo automobilístico como um potencial cliente e que merece um tratamento diferenciado", afirma o parlamentar.

O cadastro de bons motoristas será administrado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares, entre outros:

- o diretor do Denatran, Frederico de Moura Carneiro;

- o presidente da Associação Nacional dos Detrans, Ernesto Mascellani Neto; e

- o presidente do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães.

A reunião será realizada às 10 horas, no plenário 7.

Os interessados poderão acompanhar o debate, ao vivo, pelo portal e-Democracia, inclusive, enviando perguntas, críticas e sugestões aos convidados.