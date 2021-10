Comissão de Educação debate ensino híbrido

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove audiência pública na segunda-feira (25) para discutir sobre o PL 2497/21, que trata da oferta de educação híbrida (com ensino remoto e presencial).

De acordo com a deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), que sugeriu a audiência pública, o objetivo é "debater um assunto muito importante e que divide as opiniões no meio acadêmico e profissional em torno de conceitos, possibilidades e desafios do ensino híbrido".

Foram convidados:

representante do Ministério da Educação;

a presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Maria Helena Guimarães Castro;

o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), Vitor de Angelo;

o presidente União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Luiz Miguel Martins Garcia;

o representante do Instituto Educatores, Natalino Uggioni;

representante da Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino (Cofenen); e

o secretário de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Gilmar Soares.

O debate está marcado para as 10 horas, no plenário 8, e terá transmissão interativa pelo e-Democracia.