Comissão promove seminário sobre combate a crimes cibernéticos

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados promove seminário na segunda-feira (25) sobre o papel do parlamento no combate aos crimes cibernéticos no Brasil. O evento ocorre a partir das 14h30.

Os pedidos para realização do seminário foram apresentados pelos deputados Bibo Nunes (PSL-RS), Luís Miranda (DEM-DF), Rodrigo Coelho (PSB-SC), Roberto Alves (Republicanos-SP), Luiza Erundina (Psol-SP) e Angela Amin (PP-SC).

Bibo Nunes cita pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) que mostra aumento de 70% nos registros de tentativa de golpe usando links com o nome dos bancos como isca para fisgar o consumidor e roubar dados. "Alguns mais atentos têm o hábito de proteger seus dados e operações com

senhas mais complexas, mas a esmagadora maioria, não. Estes têm sido alvos de

constantes golpes cibernéticos cada vez mais complexos, mais desafiadores para os sistemas tradicionais de proteção ao usuário padrão", lamentou Nunes.

Luís Miranda ressalta que delitos cibernéticos são cada vez mais comuns o que pode forçar a uma revisão da legislação. "A cada minuto, 54 pessoas são vítimas de crimes cibernéticos no Brasil, segundo a multinacional Symantec, empresa de segurança na internet. O mundo virtual é campo fértil para os pedófilos e também para hackers que limpam contas bancárias e devassam arquivos pessoais na web, em busca de algo que possa ser usado para extorquir o dono do computador", afirmou Miranda.

O seminário ocorre no plenário 13 e será dividido em duas mesas:

Panorama geral sobre os crimes cibernéticos no Brasil: principais conceitos e desafios

Proteção de crianças e adolescentes no ambiente cibernético

