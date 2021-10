Comissão debate projeto que cria prontuário eletrônico único

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados debate nesta segunda-feira (25) o Projeto de Lei 3814/20, que cria o prontuário eletrônico único.

A audiência pública será no plenário 7, às 14h30, e poderá ser acompanhada de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

A deputada Adriana Ventura (Novo-SP), que propôs a realização da audiência, acredita que o Brasil necessita avançar na informatização dos serviços de saúde, e a criação de prontuário eletrônico único caminha nesta direção.

"Nosso sistema de saúde sofre com a falta de integração de dados, por isso

precisamos buscar a criação de um modelo integrado que agilizará a gestão,

a pesquisa, e produzirá uma resposta mais adequada aos pacientes", disse.

A deputada é relatora do PL 3.814/20, que é de autoria do senador licenciado Confúcio Moura.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência:

- o 2º vice-presidente do Conselho Federal de Medicina e coordenador da Câmara Técnica de Informática em Saúde do CFM, Alexandre de Menezes Rodrigues;

- o diretor de Relações Governamentais do CFM, Marco Aurélio Ferreira;

- a diretora jurídica do Hospital Albert Einstein, Rogéria Leoni Cruz;

- o diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais, Sergio Sgobbi; e

- o presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), Luis Gustavo Gasparini Kiatake.