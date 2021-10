Comissão do Esporte debate com especialistas os benefícios da capoeira para a qualidade de vida

A capoeira também é dança e expressão corporal - (Foto: Beto Morais/Governo do Espírito Santo)

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta segunda-feira (25)sobre os benefícios da capoeira para a qualidade de vida e o bem-estar social.

O debate será realizado no plenário 8, às 14h30, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

O deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), que pediu o debate, lembra na escola a capoeira arte-dança se faz presente por meio das manifestações da música, ritmo, canto, instrumentos, dança, expressão corporal e criatividade de movimentos.

"A capoeira como esporte foi institucionalizada em 1972, pelo Conselho

Nacional de Desportos. A prática regular dessa atividade esportiva contribui positivamente para a saúde e o bem-estar social, na capacidade funcional e na qualidade de vida das pessoas", observou. O deputado também citou que a capoeira é um elemento de adaptação e reabilitação no universo da pessoa com deficiência e do idoso.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência:

- o presidente do Raízes do Brasil, Ralil Salomão;

- o diretor da Escola Parque da 313/314 Sul, de Brasília, Rommel Jorge Marques Maia; e

- o professor e mestre do Grupo Capoeira Brasil, Carey Million;

Veja a lista de convidados.