Comissão de Trabalho promove seminário sobre transporte de cargas

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realiza na próxima segunda-feira (25) o 1º Seminário Trabalhista do Transporte Rodoviário de Cargas.

"O transporte rodoviário de cargas é um dos setores mais importantes da

economia e é indispensável ao desenvolvimento do Brasil", afirma o deputado Paulo Vicente Caleffi (PSD-RS), que sugeriu a realização do evento.

Segundo ele, a legislação brasileira ainda precisa avançar muito para garantir uma prestação de serviço mais adequada das empresas, para se alcançar melhores garantias trabalhistas e para melhorar a infraestrutura nacional para atender a demanda.

No primeiro painel, serão discutidas novas modalidades de contratação; no segundo, a regulamentação do teletrabalho.

Debatedores

Foram convidados para participar do evento, entre outros:

- o presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Vander Francisco Costa;

- o presidente e o assessor jurídico da NTC & Logística - Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, respectivamente, Francisco Pelucio e Narciso Figueirôa Junior;

- o presidente da Confederação Nacional Trabalhadores em Transportes Terrestres (CNTTT), Jaime Bueno Aguiar; e

- a assessora jurídica da Federação das Empresas de Logística e de Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul), Raquel Guindani Caleffi.

A reunião será realizada às 14 horas, no plenário 12. Os interessados poderão acompanhar o debate, ao vivo, pelo portal e-Democracia, inclusive, enviando perguntas, críticas e sugestões aos convidados.