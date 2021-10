Portinho reclama do esvaziamento do Tom Jobim para favorecer privatização do Santos Dumont

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (20) , o senador Carlos Portinho (PL-RJ) reclamou do esvaziamento do Aeroporto Tom Jobim, devido à diminuição do interesse de voos internacionais, em consequência da transferência de voos domésticos para o Aeroporto Santos Dumont, que está em processo de privatização.

— Se o Aeroporto Santos Dumont está na cidade do Rio, se atende a Zona Sul e as viagens de negócios para o centro, o Aeroporto do Galeão, Tom Jobim, é o aeroporto do cidadão fluminense, que mora no sul fluminense, que mora no norte do Estado, no noroeste, afirmou.

Carlos Portinho disse que se trata de um processo artificial, para valorizar o Santos Dumont, que se encontra em um lote de concessão com quatro outros aeroportos, inclusive três “deficitários de Minas Gerais”. Mas isso faz com que a cidade e o Estado do Rio de Janeiro percam conectividade de voos internacionais e muitos voos nacionais por conta “dessa política enviesada”.

O senador reclamou que a bancada fluminense no Congresso, o governo estadual e a prefeitura do Rio de Janeiro não estão sendo ouvidas nesse processo de privatização, e por isso, nesta sexta-feira, dia 22, às 10 horas, será realizada uma sessão de debates temáticos sobre o assunto, a pedido dele e do senador Romário (PL-RJ).