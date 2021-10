Zenaide Maia lamenta que em três anos governo nada fez para gerar emprego e renda

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (20), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) disse que o Congresso Nacional não pode se calar diante de um governo que, mesmo há três anos no poder, não apresentou qualquer projeto capaz de gerar emprego e melhorar a renda da população brasileira.

O resultado dessa omissão, disse a senadora, pode ser facilmente medido pelos números: 14 milhões de desempregados, 33 milhões na informalidade e mais de 30 milhões de pessoas subempregadas, que vendem bolo, tapioca e café pelas ruas e são consideradas pelo governo como empreendedoras.

Zenaide Maia denunciou ainda que, durante esse período, não faltaram medidas que prejudicaram a parcela mais pobre da sociedade, como a falta de investimentos em saúde, educação, ciência e tecnologia.

A senadora disse que a situação pode piorar ainda mais se vingar a proposta do governo federal de mudar as regras do ICMS para reduzir o preço dos combustíveis. Zenaide Maia alertou que essa medida vai gerar impacto na arrecadação de estados e também de municípios, uma vez que esse tributo é recolhido pelos estados e parte dele vai para os cofres das prefeituras.

— A gente vai encher cada vez mais os bolsos dos acionistas da Petrobras, ou vamos optar pelo salário da merendeira, da professora, do defensor público, do policial civil e militar, dos médicos e das enfermeiras? Porque quando tira o ICMS e reduz, vai tirar, sim, recursos dos estados e dos municípios, disse.