Lasier quer criação de frente pela segurança de crianças e adolescentes no trânsito

Em pronunciamento nesta quarta-feira (20), o senador Lasier Martins (Podemos-RS) informou que apresentou, a pedido da Fundação Vida Urgente, um projeto de resolução — o PRS 52/2021 — para criar a Frente Parlamentar pela Segurança de Crianças e Adolescentes no Trânsito. Ele ressaltou que os acidentes de trânsito são a principal causa externa (quando há morte "não natural") de óbitos entre crianças e adolescentes de até 14 anos.

— Uma vez aprovada, essa frente vai tratar do debate nacional sobre a mobilidade urbana, sobre as políticas urbanas do setor, sobre o monitoramento de matérias legislativas e sobre as ações nas escolas — disse o senador.

Lasier também defendeu o PL 130/2020, projeto de lei que proíbe a divulgação, a publicação ou a disseminação do registro visual da prática de infração que coloque em risco a segurança no trânsito. Essa matéria foi aprovada pelo Plenário do Senado nesta quarta-feira e agora retorna à Câmara dos Deputados, onde teve origem.