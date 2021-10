O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), abriu há pouco a Ordem do Dia do Plenário. Neste momento, os deputados debatem a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 5/21, que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O relator, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), apresentou substitutivo que amplia o número de conselheiros de 14 para 17.

Assista à sessão ao vivo

Mais informações em instantes