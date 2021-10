Comissão de Relações Exteriores sabatina indicados para embaixadas nesta quinta

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) sabatina nesta quinta-feira (21), a partir das 10h, diplomatas indicados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para chefiar embaixadas brasileiras. Entre eles, estão Roberto Parente (República Democrática do Congo) e Sérgio França Danese (Peru).

Ministro de segunda classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, Roberto Parente é natural de São Paulo (SP). Ele ingressou no Instituto Rio Branco em 1998. Ocupou diferentes funções em missões na embaixada em Camberra (Austrália) e no Consulado-Geral em Miami (Estados unidos). Também trabalhou na embaixada brasileira em Tel Aviv (Israel) e na missão brasileira em Assunção (Paraguai). Desde 2020, atua na Secretaria de Gestão Administrativa do Ministério de Relações Exteriores (MRE).

O relator da indicação (Mensagem 22/2021) é o senador Carlos Viana (PSD-MG).

Também natural de São Paulo (SP), Sérgio França Danese tem 66 anos e é ministro de primeira classe do quadro do Itamaraty. Ele iniciou sua carreira diplomática em 1981 e ocupou o cargo de assessor especial da Presidência da República entre 1985 e 1987. No exterior, trabalhou nas embaixadas em Washington, Paris e Cidade do México. Foi o embaixador do Brasil em Buenos Aires (2016-2020) e desde dezembro está à frente da embaixada do Brasil na África do Sul.

O senador Esperidião Amin (PP-SC) é o responsável pelo parecer sobre a indicação (Mensagem 37/2021).

Novas indicações

Segundo a secretaria da CRE, também poderão ser sabatinados na quinta-feira (21) Marcos Leal Raposo Lopes (Uruguai), Breno de Sousa Brasil Dias da Costa (Nicarágua) e Luis Fernando de Carvalho (Haiti). As mensagens serão lidas em Plenário nesta quarta-feira (20).

De acordo com o governo, as indicações seguem o processo de renovação periódica das chefias das missões diplomáticas brasileiras.

Os nomes aprovados na CRE serão encaminhados para decisão final do Plenário do Senado.